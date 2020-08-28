Деловая активность в России усилилась в июле по сравнению с июнем: впервые с марта текущего года возобновился рост промышленного производства, продолжился уверенный рост в сельском хозяйстве. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ «Экономика» .

«Опережающий индикатор выпуска в июле указывал на замедление годового снижения в большинстве базовых отраслей (в июле: минус 6,2%, в июне: минус 7,7%)», — отмечается в обзоре.



«Смягчение ограничений на работу предприятий сферы услуг и отложенный спрос населения поддерживали рост оборота розничной торговли и восстановление потребительской активности. Продолжилось оживление инвестиционного спроса. На рынке труда замедлилось сокращение занятости», — пишет регулятор.

При этом, несмотря на восстановительную динамику, пониженный уровень совокупного спроса будет сдерживать рост потребительских цен, полагают в ЦБ.

В числе прочего Центробанк проанализировал влияние различных факторов сокращения ВВП по II квартале текущего года, которое, по предварительной оценке Росстата, составило 8,5% в годовом выражении (что оказалось несколько лучше оценки Банка России, опубликованной в докладе о денежно-кредитной политике, — ожидалось снижение показателя на 9—10%).

«Отклонение от прогноза, наиболее вероятно, было связано с менее значительным, чем ожидалось, масштабом снижения экспорта. Также принятые во II квартале бюджетные меры могли оказать большее позитивное влияние на внутренний спрос, чем предполагалось ранее», — поясняют в ЦБ.

По оценке Банка России, наибольший вклад в сокращение ВВП во II квартале внесло падение потребления домашних хозяйств из‑за ограничений на работу предприятий торговли и сферы услуг и снижения реальных располагаемых доходов. Нарастание неопределенности и нехватка импортных комплектующих привели к сжатию инвестиционной активности компаний, что отразилось в падении инвестиций в основной капитал во II квартале. В результате временного разрыва производственных и логистических цепочек компании удовлетворяли спрос на свою продукцию за счет сокращения запасов материальных оборотных средств. В итоге, по оценке регулятора, валовое накопление и импорт во II квартале заметно снизились. Отрицательный вклад в динамику выпуска также внесло сокращение экспорта нефти из‑за сжатия внешнего спроса и снижения добычи в рамках договоренностей ОПЕК+.

«В III квартале смягчение ограничений как в зарубежных странах, так и в России создаст условия для расширения экономической активности, в основном за счет восстановления внутреннего спроса», — ожидают в Центробанке.



По его оценке, в 2020 году ВВП России сократится на 4,5—5,5%.