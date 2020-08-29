Облигационные стратегии показали за последний год наибольшую доходность среди стандартных стратегий, предлагаемых розничным инвесторам в рамках доверительного управления. Об этом сообщается в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» за II квартал 2020 года, опубликованном накануне Центробанком.

Как указывает регулятор, доверительные управляющие в отчетный период продолжали обновлять линейку предлагаемых клиентам стандартных стратегий, в результате чего общее число представленных на рынке стратегий выросло с 435 до 467 (в обзоре сделана оговорка, что некоторые стратегии являются архивными и недоступны для новых клиентов). Совокупный объем портфелей физических лиц в рамках стандартных стратегий достиг 275,8 млрд рублей (плюс 6% в квартальном и плюс 57% в годовом выражении), а количество клиентов в рамках стандартных стратегий — 316,6 тыс. (плюс 3% и плюс 110% соответственно). В Центробанке уточняют, что последний показатель «не исключает двойного счета, так как одно и то же лицо может быть клиентом нескольких стратегий». Наибольший прирост числа клиентов наблюдался в стратегиях, инвестирующих в структурные облигации с базовыми активами в иностранной валюте.

Для расчета фактических показателей доходности были проанализированы данные по 30 крупнейшим стратегиям по объему портфелей. По сравнению с предыдущим кварталом доля топ-30 выросла с 64% до 77% от общего объема портфелей физических лиц в рамках стандартных стратегий, а охват общего числа клиентов достиг 81%. Основными объектами инвестирования в рамках крупнейших стратегий по-прежнему остаются инструменты с фиксированной доходностью и структурные продукты, при этом в составе топ-30 доля российских облигаций выросла за счет включения ранее не охваченных стратегий, выяснил ЦБ.

«На фоне частичного восстановления рынков во II квартале 2020 года большинство групп стратегий, за исключением еврооблигаций, показали положительную динамику (негативная динамика по еврооблигациям объясняется курсовыми колебаниями). При этом за последние 12 месяцев доходность выше уровня депозитов (7,3%) показали лишь стратегии, инвестирующие в российские облигации и еврооблигации. Стратегии, ориентированные на российские облигации, уступали своим бенчмаркам: за последний год они показали средневзвешенную доходность 8,1% при доходности индексов гособлигаций и корпоративных облигаций Мосбиржи 16,7% и 12,5% соответственно. Причинами отставания доходности по стратегиям от бенчмарков в том числе могли служить неудачные решения отдельных управляющих по тактической ребалансировке портфеля и различные комиссии», — говорится в обзоре.

Стратегии для массовых (неквалифицированных) инвесторов принесли доходность за 12 месяцев выше уровня депозитов — 8,9%, в том числе стратегии ИИС принесли 6,6% доходности, однако возможность получения налогового вычета позволяет увеличить эффективную доходность на несколько процентных пунктов.

«Анализ отдельных стратегий показывает, что некоторые из них не обеспечили достаточной компенсации в виде более высокой доходности за повышенный уровень риска (волатильности) на горизонте 12 месяцев. Доходность ниже уровня депозитов показали восемь из 30 стратегий. Разброс доходности по отдельным стратегиям составил от минус 5% до 27%», — отмечают в Центробанке.



При этом регулятор пришел к выводу, что покупка ОФЗ на брокерский счет после уплаты комиссий в большинстве случаев принесла бы более высокий доход, чем большинство рассмотренных стратегий управления (доходность выше индекса гособлигаций показали лишь четыре стратегии). «Таким образом, эпизоды повышенной волатильности рынка, связанные с влиянием пандемии, еще раз указали на то, что пассивные варианты инвестирования (облигации до погашения на брокерских счетах, а также биржевые ПИФы и ETF, следующие за индексом облигаций) обеспечивают устойчивую доходность, близкую к бенчмаркам, тогда как возможность получения доходности лучше бенчмарка при инвестировании в активные стратегии в значительной степени зависит от решений управляющего», — заключают в ЦБ.