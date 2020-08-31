За время ограничений, связанных с пандемией, в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества, пишет РБК . Об этом свидетельствует статистика Генпрокуратуры. Рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет-мошенничества — за шесть месяцев 2020 года число случаев такого мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Всего с апреля по июнь прокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, из них больше двух третей (71%) — по телефону или через Интернет. В два раза увеличилось число преступлений по статье 159.3 — мошенничество с банковскими картами. В Санкт-Петербурге число зарегистрированных случаев мошенничества выросло вдвое по сравнению с 2019 годом, в Москве — на 76%, в Свердловской области — на 60%.

Компании в сфере компьютерной безопасности прогнозировали рост числа кибератак на незащищенные компьютеры и домашние сети сотрудников коммерческих компаний, в том числе финансовых, и эти прогнозы сбылись, сказал замдиректора компании Group-IB по корпоративным коммуникациям Павел Седаков. По его словам, за I квартал этого года Центр реагирования CERT-GIB заблокировал 4 790 фишинговых ресурсов, тогда как за весь 2018 год их было около 4 400 ресурсов. В конце марта — начале апреля появились мошеннические сервисы: сайты, Telegram-каналы, VK и Instagram-аккаунты, предлагающие купить справки-пропуска на период карантина. Всего было обнаружено 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками, добавил Седаков.

Эксперты зафиксировали многократный рост фишинга в сегменте онлайн-торговли Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые имитируют популярные площадки электронной коммерции.

Массовый переход на удаленную работу и рост популярности онлайн-торговли привели к тому, что «число DDoS-атак за время карантина выросло на 15%, атак на сотрудников компаний, в первую очередь через фишинг, — на 10%», сказал руководитель направления по продвижению сервисов Solar JSOC компании «Ростелеком» Алексей Павлов. Также увеличилось число утечек информации через сотрудников компаний, отметил он. По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, наблюдался «существенный рост числа сайтов, предлагающих якобы простой и быстрый заработок, например обещание заработка на майнинге криптовалюты».

Эксперты «Лаборатории Касперского» в апреле выявили 58 страниц, мимикрирующих под Авито, в июле — уже 201, рассказал ведущий эксперт компании Сергей Голованов. Общее число обнаруженных подделок под эту площадку за семь месяцев превысило 500. Также наблюдалось появление большого количества подозрительных ресурсов, якобы обещающих социальные выплаты в связи с пандемией или предлагающих пройти опрос за большое вознаграждение, отметил эксперт.