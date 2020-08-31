Банк «ФК Открытие» в сделке по покупке 10,1% акций Верхнекамской калийной компании (ВКК) группы «Акрон» обеспечил себе выход из актива в рамках опционов, пишет «Коммерсант» . В отчетности группы за полугодие раскрыты детали сделки. В ее рамках оформлены соглашения по call-опциону, дающему «Акрону» право выкупить акции, и put-опциону, позволяющему банку продать бумаги группе.

Опционы заключены на три года. Источник издания, знакомый со структурой сделки, уточнил, что возможна пролонгация еще на два года. Сумма сделки не раскрывается, но из отчета следует, что денежный поток от продажи акций дочерних компаний составил 5,8 млрд рублей. Собеседник утверждает, что эта сумма «примерно соответствует» сделке с «Открытием».

Банк «Открытие» стал акционером компании из группы «Акрон» Сделка осуществлена через ЗПИФ «Открытие Финансовые инвестиции», который входит в группу банка «Открытие».

По мнению аналитиков, «Открытие» и группа «Акрон», судя по всему, решили действовать по зарекомендовавшей себя схеме, которая применялась со Сбербанком. Для «Акрона» такая сделка является продолжением практики мезонинного финансирования, по сути, это альтернатива обычному кредитованию, считают эксперты. Также «Открытию» сделка может позволить получить дополнительную доходность по сравнению с сопоставимыми инструментами, и в то же время она вполне хорошо защищена, поясняют аналитики.