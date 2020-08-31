Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в плюсе, показывают данные Московской биржи.

На 10:09 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,56% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 996,74 пункта. Индекс РТС повысился на 0,84% — до отметки 1 276,25.

Внешний фон будет способствовать росту в начале торгов, прогнозировал перед стартом сессии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По его словам, настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. Зварич отмечал рост на азиатских площадках (кроме южнокорейского рынка), повышение котировок фьючерсов на основные американские индексы. «На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 46 долларов за баррель», — добавлял эксперт. «На таком фоне сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях», — написал он.



«Мировые рынки продолжают устанавливать исторические и локальные максимумы на фоне веры в активное восстановление мировой экономики и ожиданиях удержания мировыми центробанками мягкой денежно-кредитной политики продолжительное время. При этом ситуация с распространением коронавируса в мире в последнее время также играет на руку покупателям. Снижение темпов роста числа заболевших в США с июльских пиков почти в два раза без введения повсеместных карантинных ограничений дает инвесторам надежду, что аналогично ситуация может сложиться и в Европе, где в некоторых странах наблюдается активизация коронавируса, — правительствам не придется вводить дополнительные ограничения, что снизит влияние пандемии на экономики данных стран. Однако отметим, что дальнейший активный рост числа заболевших в мире еще может оказать негативное влияние на экономики отдельных стран и мировую экономику в целом как минимум с точки зрения потребительской активности», — комментирует Зварич.