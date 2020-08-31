В бюджетном прогнозе Минэкономики в сентябре ожидаются существенно лучшие оценки спада 2020 года, чем предполагалось ранее, пишет «Коммерсант» . Рабочие данные прогноза предусматривают спад ВВП по году в 3,9% против 5% в ранних версиях и снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%. Минэкономразвития даже при коррекции оценок по сектору малого и среднего бизнеса считает первичные оценки падения ВВП во II квартале завышенными, а не наоборот. Уже первые (вероятно, косвенные) данные о динамике предпринимательских доходов во II квартале позволили ведомству улучшить прогноз снижения реальных располагаемых доходов — с 3,8% падения в 2020 году в июньской версии до 3% в августовской.

Также Минэкономразвития учло более быстрое восстановление экономики в июле — августе, в июне 2020 года еще не была очевидна будущая динамика спада и реакция экономики на масштабные меры поддержки правительством. Это отразилось в том числе на динамике реальных зарплат — они в апреле сократились на 2% год к году, после чего вернулись к росту темпом 1%. Важный момент в прогнозе — пересмотр оценки наблюдаемого и будущего спада инвестиций. Минэкономики предполагает, что их снижение в первом полугодии на 4% будет продолжено. Эффекты пересмотра прогноза на 2020-й влияют и на цифры 2021—2023 годов: так, предполагается, что в 2021-м инвестиции будут расти на 3,9%, в 2022-м — на 5,3%, в 2023-м — на 5,1%. Пик годовой динамики ВВП будет достигнут в 2022 году — 3,4% и снижение до 3% в 2023-м. Предполагается, что на докризисные показатели ВВП вернется осенью 2021 года.

МЭР представит обновленный прогноз социально-экономического развития через неделю По словам главы ведомства, экономика восстанавливается лучше ожиданий, во многом это связано с увеличением бюджетных расходов, социальных выплат и регулярным финансированием расходов.

Другие новые моменты прогноза Минэкономразвития — ожидание низкой инфляции в 2021 году (3,7% — на конец года, 3,6% — среднегодовая) и очень быстрого восстановления объемов платных услуг населению (6,7% после падения в 2020-м на 10,3%).

На 2022 год в сценарий вписаны прекращение действия сделки ОПЕК+ и, как следствие, более быстрый рост в ТЭК. Экономисты ведомства исходят из консервативного прогноза нефтяных цен (41,8 доллара за баррель, то есть ниже планки бюджетного правила, — на 2020 год, далее 45,3 доллара — в 2021-м, 46,6 доллара — в 2022-м, 47,5 доллара — в 2023-м): менее глубокий спад в ТЭК улучшит все цифры прогноза. Он учитывает и бюджетную консолидацию: госрасходы в нем уже достаточно умеренны, пересмотр в более позитивную сторону цифр в нем в 2021 году выглядит пока (без учета непрогнозируемых факторов) более вероятным, чем ухудшение.