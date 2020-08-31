Количество официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«За этот период [пандемии нового коронавируса] в центрах занятости зарегистрировались более 2,5 миллиона человек дополнительно. То есть число зарегистрированных возросло с 727 тысяч человек до 3,6 миллиона человек», — сказал он на обсуждении в партии «Единая Россия» мер по повышению уровня занятости населения.

Минтруд составил портрет безработного в период пандемии Прирост числа официальных безработных в России происходил параллельно с изменением их состава.

По словам чиновника, это говорит о том, что были созданы условия, которые стимулируют граждан приходить в центры занятости и регистрироваться. «Мы кардинально пересмотрели всю процедуру. Мы внедрили современные инструменты, позволяющие гражданам дистанционно подавать весь пакет документов», — пояснил министр.

Котяков добавил, что на сегодняшний день уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет 6,3%. «Это примерно 4,7 миллиона граждан, находящихся в поиске работы. Рост по отношению к начальному периоду составил 35%, или 1,2 миллиона человек», — отметил он.



По словам Котякова, ситуация на рынке труда в РФ начала стабилизироваться, число принятых на работу россиян в августе превысило количество уволенных.

«Подтверждением моих слов о стабилизации ситуации на рынке труда является соотношение уволенных и принятых граждан. Если мы на протяжении трех месяцев — апреля, мая и июня — видели дисбаланс в сторону тех граждан, которых увольняли с предприятий (а это был дисбаланс, сотнями тысяч исчисляемый, 200—300 тыс. в месяц), то в июле мы видели стабилизацию: это примерно баланс количества уволенных и принятых граждан. А в августе уже достаточно серьезное превышение количества принятых на работу относительно количества уволенных. Ситуация на рынке труда на сегодняшний день стабилизируется», — сказал он.



В июле, по данным Росстата, уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта — до 6,3% от общей численности экономически активного населения (по оценке Банка России, уровень безработицы в июле вырос до 6,4%. — Прим. Банки.ру).