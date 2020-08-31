Банк России вынес постановления о привлечении банка «Открытие» и Тинькофф Банка к административной ответственности. Информация об этом размещена в понедельник на сайте регулятора.

Четыре постановления в отношении «Открытия» и одно в отношении Тинькофф Банка вынесены 31 августа 2020 года по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета») и пока не вступили в законную силу. Указанная статья КоАП распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Как следует из материалов ЦБ, все постановления предусматривают административный штраф. При этом в номерах постановлений нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применены ли они к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.