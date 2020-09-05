Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Международный Коммерческий Банк ввел вклад «Осенняя симфония». Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей, срок составляет 370 дней. Доходность равна 4,95% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Оформить депозит можно до 30 ноября.

Кетовский Коммерческий Банк ввел вклад «Нам 30». Открыть депозит можно в рублях и долларах на 400 дней. Минимальная сумма — 300 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. Процентная ставка в рублях составляет 5,5%, в долларах — 2% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Сбербанк предлагает открыть вклад «Встречай осень» в отделениях по всей стране. Ранее этот депозит был доступен в дистанционных каналах обслуживания: веб-версии, мобильной версии системы «Сбербанк Онлайн» и в банкоматах. Предложение действует до 30 сентября 2020 года.

Совкомбанк ввел новый депозит «Щедрая осень с «Халвой». Вклад открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 60, 181 и 365 дней. Доходность при соблюдении условий регулярного оборота по карте «Халва» составит 5—5,75%, при отсутствии оборотов ко карте — 4,75—5% годовых.

ВТБ ввел новый вклад «Надежная основа». Депозит открывается в сумме от 30 тыс. рублей на 370 дней. Базовая процентная ставка при оформлении в офисе — 3,9%, онлайн — 4% годовых. При подключении опции «Сбережения» процентная ставка при открытии в офисе составит 4,9%, онлайн — 5% годовых.



Банк «Русский Стандарт» ввел «Хороший вклад». Открыть депозит можно на 210 дней под 4,75%, на 300 дней — под 4,65% годовых. Минимальная сумма при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Банк «Уралсиб» ввел вклад «Хорошая пора». Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Срок может составлять 200, 400 и 800 дней. Доходность при оформлении депозита в отделении банка будет равна 4—4,8%, онлайн — 4,2—5% годовых.

Банк «Форштадт» ввел новый сезонный вклад «Выбор осени». Депозит открывается в сумме от 100 тыс. рублей на 370 дней. Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от суммы размещения средств: от 100 тыс. рублей — 4,25%, от 1 млн рублей — 4,45%. Выплата процентов осуществляется ежемесячно или в конце срока.

Банк «Кубань Кредит» предлагает вклад «Золотая осень». Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 91 и 181 день. При открытии в отделении банка процентные ставки составляют 4,5% и 4,25%, а через интернет-банк — 4,7% и 4,4% годовых соответственно. Дополнительные взносы принимаются в течение 91 дня (включительно) с даты заключения договора.

Донкомбанк ввел два новых вклада — «30 лет надежности» и «30 лет вместе». Оба депозита открываются на 90 дней. Минимальная сумма вклада «30 лет надежности» — 1,5 млн рублей. Доходность составляет 4,3% годовых. «30 лет вместе» открывается в сумме от 1 тыс. рублей. Доходность — 4,1% годовых.

Банк «Россия» ввел новый сезонный вклад «Бархатный сезон». Депозит открывается на сумму от 3 тыс. рублей на 31, 91, 181, 271 и 367 дней. Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от его суммы и срока размещения (от 2,7% до 3,65% годовых). Депозит можно оформить до 30 ноября 2020 года.

Банк «Солидарность» предлагает вклад «Удобный срок». Депозит открывается на 181 и 270 дней под 4,7% и 4,8% соответственно в отделении и под 4,8% и 4,9% — через систему дистанционного банковского обслуживания. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.