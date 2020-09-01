Ассоциация российских банков направила в Госдуму проект федерального закона о внесении в статью 76 Налогового кодекса РФ положения, исключающего возможность приостановления операций по счетам физических лиц, открытым не для осуществления ими предпринимательской деятельности. Об этом накануне сообщили в АРБ.

В ассоциации отмечают, что в последнее время сложилась практика, при которой налоговые органы применяют правила о приостановлении операций по банковским счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе запрет открытия новых банковских счетов при наличии решения о приостановлении операций по другим счетам этих лиц (статья 76 НК), к счетам и вкладам физических лиц — потребителей.

«Наиболее сложной является проблема применения указанных правил к банковским счетам и вкладам, если они были открыты на имя индивидуальных предпринимателей, однако не связаны с осуществлением ими предпринимательской деятельности, то есть изначально носят потребительский характер», — указывают в АРБ.

Там поясняют, что человек, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, одновременно обладает статусом индивидуального предпринимателя и статусом гражданина-потребителя. Причем по общему правилу имущество ИП, используемое им в личных целях, не обособлено от имущества, непосредственно используемого для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. ИП отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом.

Вместе с тем действующее банковское законодательство устанавливает разные правила совершения операций по счетам физических лиц — индивидуальных предпринимателей и физических лиц — потребителей. Так, план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций, утвержденный Банком России, разделяет денежные средства, используемые в предпринимательской деятельности, и денежные средства, направляемые на потребительские нужды.

Денежные средства на «потребительском» счете используются для обеспечения жизнедеятельности физического лица и его семьи, в том числе детей. За счет этих средств исполняются обязанности по оплате услуг ЖКХ, детских дошкольных учреждений, по погашению потребительских кредитов и т. п. На указанный счет зачисляются пособия, пенсии и иные государственные выплаты социального характера. «Поэтому блокировка данного счета несет риск увеличения оборота наличных денежных средств и уменьшения интереса к занятию индивидуальной (предпринимательской) деятельностью», — подчеркивают авторы законодательной инициативы.

Они также обращают внимание на то, что списание недоимки, пени, штрафа со счета физлица-потребителя допустимо только в судебном порядке (статья 48 НК). Иное решение нарушает правило статьи 35 Конституции РФ.

Как сообщают в Ассоциации российских банков, она в течение нескольких лет обсуждала вопрос правомерности применения положений статьи 76 НК к банковским счетам и вкладам физлиц-потребителей, в частности обращалась в правительство, а также в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.



Однако ввиду признания наличия системных противоречий, связанных с обособлением имущества ИП, используемого им в предпринимательской деятельности, от его имущества, используемого для личных целей, Ассоциацией российских банков разработан и направлен в адрес председателя комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолия Аксакова проект федерального закона о внесении в статью 76 НК положения, исключающего возможность приостановления операций по счетам физических лиц, открытым не для осуществления ими предпринимательской деятельности.