Банк «Открытие» предложил предпринимателям помощника в цифровом развитии бизнеса — чат-бот @openacademybot в Telegram. С помощью нового сервиса пользователи смогут ускорить темпы развития своего бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Чат-бот поможет руководителям протестировать, насколько их предприятие цифровизировано. Бот оценит его текущее состояние с учетом ответов владельца и подскажет, какие инструменты внедрить и на что обратить внимание. Кроме того, бот найдет релевантные обучающие материалы, напомнит о важных событиях и поможет с регистрацией в Open Academy», — говорится в релизе.

Предпринимателям больше не требуется открывать сайт Open Academy в браузере и искать нужный материал. Теперь им просто нужно выбрать в меню чат-бота подходящий вариант и просмотреть подборку с релевантными результатами. С помощью чат-бота бизнесмены не пропустят вебинары, узнают о новых публикациях и не забудут о прохождении бизнес-курсов. Бот вовремя пришлет напоминание.