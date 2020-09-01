Банк «Россия» с 1 сентября ввел новый сезонный вклад «Бархатный сезон».

Депозит открывается на сумму от 3 тыс. рублей на 31, 91, 181, 271 и 367 дней. Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения вклада (от 2,7% до 3,65% годовых).



По вкладу возможны дополнительные взносы без ограничения минимальной суммы и автоматическое увеличение процентной ставки по достижении следующего порогового значения суммы вклада. Внесение дополнительных взносов прекращается за 100 дней до окончания срока действия договора.

Частичное снятие не предусмотрено.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Вклад можно оформить до 30 ноября 2020 года.