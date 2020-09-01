Некоторые банки с 1 сентября 2020 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, процента на остаток и стоимости обслуживания. Разберемся, что изменилось.



Кешбэк и бонусные программы

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold промо», «Все включено Platinum промо», «Миг», «Премиальная» предлагает до 30 ноября 2020 повышенный кешбэк 7% по «платиновым» картам, 5% — по «золотым» «Все включено» и 3% — по карте «Миг» в категориях «Развлечения». Максимальная сумма вознаграждения составит 2 тыс. рублей в месяц.

Хоум Кредит Банк по карте «Кредитная Польза» начислит 3% баллами в категориях «АЗС», «Кафе, рестораны» и «Аптеки» (ранее — «Путешествия»), как и прежде, начисляется 1% за прочие покупки. Максимальная сумма вознаграждения в месяц — 3 тыс. баллов.

Клиенты Банка ДОМ.РФ с 1 сентября по 30 ноября будут получать кешбэк в размере 3% на дебетовые и кредитные карты за операции по оплате услуг ЖКХ в мобильном приложении или интернет-банке. Возврат денежных средств осуществляется при совершении оплат услуг ЖКХ на общую сумму не менее 1 тыс. рублей в месяц. Максимальный возврат — 3 тыс. рублей в месяц.

Банк «Кубань Кредит» в осенний сезон (по 30 ноября) будет начислять кешбэк в категории «Дом» (ранее — «Авто») по картам: «Дебетовая Infinite» — до 10%, «Мир Премиальная» — до 7%, «Мой сезон» — до 5%. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц, по Visa Infinite — 5 тыс. рублей в месяц.

Процент на остаток

Банк «Хлынов» по картам «Премиальная» и «Пенсионная» снизил процент на остаток до 3,5% годовых (ранее — 4%).

Локо-Банк снизил процентную ставку, начисляемую на остаток собственных средств по дебетовым картам. По карте «Простой доход с Банки.ру» будет начисляться 4,85% годовых при одновременном поддержании остатка на карте и сумме покупок не менее 100 тыс. рублей в месяц. При одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в «Локо-Онлайн») от 20 тыс. рублей — 4,35% годовых. При поддержании остатка на счете или оборота (покупки и/или платежи в «Локо-Онлайн») от 20 тыс. рублей — 1,5% годовых. По карте «ЛокоЯрко промо с Банки.ру» будет начисляться 4,5% годовых при сумме покупок не менее 3 тыс. рублей в месяц. Остальные условия по картам остались без изменений.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus»: будет начисляться 4,6% (было 4,8%) на сумму от 10 тыс. рублей.

Стоимость обслуживания

Тинькофф Банк изменил условие обслуживания карты «Tinkoff Black для Банки.ру». Теперь ежемесячная плата не взимается при следующих условиях: при наличии на вкладах, накопительных счетах, картсчетах и брокерских счетах в совокупности не менее 50 тыс. рублей за расчетный период. Другое условие бесплатного обслуживания — наличие кредита, выданного на картсчет, — остается без изменений.

ОТП Банк увеличил стоимость обслуживания по дебетовой карте «ОТП Максимум+». Теперь ежемесячная плата за обслуживание составит 299 рублей (ранее 199 рублей). Плата за обслуживание не будет взиматься в первые два месяца пользования картой. Остальные условия бесплатного обслуживания остались без изменения.