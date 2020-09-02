Розничное кредитование, показавшее агрессивные темпы роста в 2018—2019 годах, могло стать зоной особого риска в период кризиса 2020-го ввиду особенностей мер, принятых для борьбы с COVID-19. Ограничительные меры привели к росту безработицы и снижению доходов населения. Однако своевременная поддержка со стороны правительства и Банка России позволила сгладить неблагоприятное влияние последствий пандемии на розничный банковский сектор, говорится в исследовании АКРА.

«В 2018—2019 годах значительное влияние на темпы роста розничного кредитования, преимущественно необеспеченного, оказали крайне низкие темпы роста реальных располагаемых доходов населения, а также активное увеличение объема рефинансирования ссуд физических лиц в связи с закредитованностью граждан (по данным Банка России, на 1 сентября 2019 года общее количество заемщиков достигло 39,5 млн человек, или 54% занятого населения)», — отмечается в обзоре.

В целях замедления динамики потребительского и ипотечного кредитования Банк России в октябре 2018 года ввел ограничения в рамках нового механизма макропруденциального регулирования, которые впоследствии неоднократно ужесточались.



Тем не менее, по мнению АКРА, розничное кредитование (прежде всего в части необеспеченных ссуд) оставалось наиболее уязвимым сегментом банковской отрасли. Ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19, привели к существенному росту безработицы и падению доходов населения. Это ударило прежде всего по тем кредитным организациям, которые специализировались на данных сегментах либо активно наращивали их объемы в целях получения прибыли.

Без незамедлительных мер поддержки со стороны правительства РФ и Банка России население страны и банковский сектор могли столкнуться с существенными финансовыми потерями, полагают в АКРА.



«При этом меры поддержки населения были ограничены максимальным размером кредита, установленным на невысоком уровне, что освободило банки от обязанности реструктурировать крупные ссуды в соответствии с законом и предоставило возможность делать это на основании собственного суждения», — отмечается в обзоре.

Значительная часть реструктурированных розничных кредитов может остаться проблемной после окончания срока действия послаблений и потребовать дорезервирования. По оценкам АКРА, влияние на капитал может составить около 5—6%. В целом такой уровень не является критичным для банковской системы, однако усложняет процесс прохождения и/или выхода из кризиса на фоне необходимости досоздания резервов по иным кредитным продуктам.

По результатам опроса АКРА кредитных организаций, регуляторные послабления в целом несущественно улучшили выполнение банками нормативов. АКРА не исключает продления послаблений ввиду сохранения риска возникновения второй волны пандемии и слабого восстановления экономики. По оценкам агентства, большинство российских банков позитивно оценивают влияние принятых регуляторных мер, при этом, согласно результатам опроса АКРА, ряд кредитных организаций заинтересованы в их продлении.