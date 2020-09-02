Розничное кредитование, показавшее агрессивные темпы роста в 2018—2019 годах, могло стать зоной особого риска в период кризиса 2020-го ввиду особенностей мер, принятых для борьбы с COVID-19. Ограничительные меры привели к росту безработицы и снижению доходов населения. Однако своевременная поддержка со стороны правительства и Банка России позволила сгладить неблагоприятное влияние последствий пандемии на розничный банковский сектор, говорится в исследовании АКРА.

«В 2018—2019 годах значительное влияние на темпы роста розничного кредитования, преимущественно необеспеченного, оказали крайне низкие темпы роста реальных располагаемых доходов населения, а также активное увеличение объема рефинансирования ссуд физических лиц в связи с закредитованностью граждан (по данным Банка России, на 1 сентября 2019 года общее количество заемщиков достигло 39,5 млн человек, или 54% занятого населения)», — отмечается в обзоре.

В целях замедления динамики потребительского и ипотечного кредитования Банк России в октябре 2018 года ввел ограничения в рамках нового механизма макропруденциального регулирования, которые впоследствии неоднократно ужесточались.

Тем не менее, по мнению АКРА, розничное кредитование (прежде всего в части необеспеченных ссуд) оставалось наиболее уязвимым сегментом банковской отрасли. Ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19, привели к существенному росту безработицы и падению доходов населения. Это ударило прежде всего по тем кредитным организациям, которые специализировались на данных сегментах либо активно наращивали их объемы в целях получения прибыли.

Без незамедлительных мер поддержки со стороны правительства РФ и Банка России население страны и банковский сектор могли столкнуться с существенными финансовыми потерями, полагают в АКРА.

Доля реструктуризаций по кредитным картам выросла с 1% до 12% в период пандемии
Доля реструктуризаций по кредитным картам выросла с 1% до 12% в период пандемии

Вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока, полагают аналитики.

«При этом меры поддержки населения были ограничены максимальным размером кредита, установленным на невысоком уровне, что освободило банки от обязанности реструктурировать крупные ссуды в соответствии с законом и предоставило возможность делать это на основании собственного суждения», — отмечается в обзоре.

Значительная часть реструктурированных розничных кредитов может остаться проблемной после окончания срока действия послаблений и потребовать дорезервирования. По оценкам АКРА, влияние на капитал может составить около 5—6%. В целом такой уровень не является критичным для банковской системы, однако усложняет процесс прохождения и/или выхода из кризиса на фоне необходимости досоздания резервов по иным кредитным продуктам.

По результатам опроса АКРА кредитных организаций, регуляторные послабления в целом несущественно улучшили выполнение банками нормативов. АКРА не исключает продления послаблений ввиду сохранения риска возникновения второй волны пандемии и слабого восстановления экономики. По оценкам агентства, большинство российских банков позитивно оценивают влияние принятых регуляторных мер, при этом, согласно результатам опроса АКРА, ряд кредитных организаций заинтересованы в их продлении.