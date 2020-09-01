Обновленный центральный офис Альфа-Банка в Москве открылся для сотрудников, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как напоминают в банке, с весны 2020 года большая часть сотрудников работает удаленно, приезжая в офис пару раз в неделю. И уже в апреле банк начал реконструировать офисное пространство так, чтобы сотрудникам хотелось приезжать на встречи и совещания, а работа тех, кто по-прежнему ходит в офис ежедневно, стала комфортнее и продуктивнее.

«На первых реконструированных 2 000 кв. м офиса в Нагатино появился технологичный конгресс-холл на 250 человек, огромный двухуровневый фуд-корт с тематическими корнерами, пара кофеен и бесплатный фитнес-клуб для сотрудников. Для посетителей доступны удобная лаунж-зона, магазин мерча A-Store и полноценная кофейня Starbucks, где можно встретиться с друзьями или клиентами. Расположение рабочих мест стало гибким, организованным по принципу коворкинга: сотрудник через мобильное приложение бронирует удобный для него стол и занимает его в течение дня», — говорится в релизе.

Попасть в новое пространство можно через турникеты с биометрической системой, носить пропуск с собой не надо.

Над главным входом в офис теперь крутится видео «Ребята из зданий напротив, решайтесь!» — послание соседям, офисы которых расположены рядом: Райффайзенбанку, ЮниКредит Банку и МТС Банку.