Приложение «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта создано и сейчас проходит сертификацию. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Там все уже создано (приложение для электронного паспорта. — Прим. ТАСС), вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей <...> У нас, по-моему, невыполненных поручений нет», — сказал он.

Ранее Минкомсвязь предложила провести с 1 июля 2020 года до конца 2021 года эксперимент в Москве по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с использованием специального мобильного приложения («Мобильный идентификатор») вместо паспорта. К 31 августа министерство предлагало создать мобильное приложение и инфраструктуру для его работы, использовать приложение можно будет с 1 декабря 2020 года.

Так, граждане смогут не только предоставлять вместо паспорта сгенерированный в приложении QR-код, но и прикладывать смартфон к считывающему устройству при помощи технологии NFC, которая используется, например, для бесконтактной оплаты покупок с телефона.

В рамках пилотного проекта использовать приложение в качестве паспорта можно будет москвичам от 18 лет, имеющим верифицированную учетную запись на портале госуслуг и действующий паспорт.