Участники финансового рынка и правозащитники обратились в Госдуму с просьбой ускорить работу по разработке регулирования сферы возвратного лизинга с участием граждан, пишет «Коммерсант» . СРО «МиР» совместно с НП «Лизинговый союз», а также проект ОНФ «За права заемщиков» направили на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина соответствующее обращение. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что рекомендации относительно вопросов, поднятых в письмах, будут выработаны после встречи со всеми заинтересованными сторонами.

В письме ОНФ предлагается «ускорить прохождение законопроекта», вносящего изменения в закон о лизинге «в редакции поправок Банка России», а также доработать его «в целях повышения эффективности защиты прав граждан», в том числе запретить использование механизма возвратного лизинга в их отношении. СРО «МиР» и НП «Лизинговый союз» считают нужным принять отдельный законопроект, предусматривающий распространение на сделку возвратного лизинга с физлицом правил и ограничений закона «О потребительском кредите». Например, по сумме начисляемых процентов, пеней и штрафов. По их мнению, необходимо распространить на сделки и положения Гражданского кодекса в части признания их ничтожными, если будет доказана притворность.

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Массовые жалобы граждан на отъем автомобилей через механизм возвратного лизинга начались в конце 2018 года. Сейчас по закону о лизинге продавец может одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового договора. Используя данную норму, отдельные нерегулируемые организации фактически занимаются залоговым кредитованием граждан. В ЦБ считают необходимым защитить права граждан, заключающих договоры в качестве лизингополучателей по договорам возвратного лизинга. В то же время запрет договоров возвратного лизинга не решит проблему и может привести к формированию недобросовестными лизингодателями теневого рынка, уточняют там.

По словам юристов, предлагаемые законопроектом меры окажут только сглаживающий эффект, а сам механизм возвратного лизинга в полном объеме не исчезнет: компаниям, специализирующимся именно на работе с физлицами и получающим от этого сверхприбыль, будет легче платить штрафы или перерегистрировать юрлицо, чем подчиняться законодательству. Только полный запрет возвратного лизинга с возможностью оспорить законность такой сделки способен действительно оградить граждан от рисков потери средств и имущества, считают эксперты.