Раскрыта схема преступников по использованию «денежных мулов», подставных компаний и криптовалют для обналичивания средств, полученных в результате кибератаки, говорится в отчете «По следам денег» системы SWIFT и BAE Systems Applied Intelligence. Цель отчета — осветить способы «обналичивания» украденных средств, используемые киберпреступниками, чтобы SWIFT могла лучше защитить себя.

Так, киберпреступники часто размещают объявления о приеме на работу и вербуют ничего не подозревающих соискателей в качестве «денежных мулов». А также используют инсайдеров в финансовых учреждениях, чтобы избежать проверок при открытии новых счетов. Также мошенники конвертируют украденные средства в имущественные активы и ювелирные изделия, которые не привлекают внимание правоохранительных органов. Они используют подставные компании для сокрытия средств. Как правило, используются предприятия текстильной, швейной и рыбной промышленности. Также, отмечают эксперты, хотя количество выявленных случаев отмывания денег с помощью криптовалют пока невелико, произошла пара серьезных инцидентов, связанных с суммами в миллионы долларов. Методы, выбранные киберпреступниками, свидетельствует об их уровне профессионализма и опыта.

SWIFT поручила BAE расследовать процесс отмывания денег в рамках программы безопасности пользователей (CSP).

По словам главы программы безопасности пользователей SWIFT Бретта Ланкастера, угроза, которую кибератаки представляют для финансового сектора, велика как никогда. В отчете подчеркивается, что рост количества кибератак увеличивает потребность в объединении усилий для борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, а также для обеспечения кибербезопасности в финансовых учреждениях. Как отметил глава службы кибербезопасности сектора финансовых услуг BAE Systems Applied Intelligence Саймон Вини, деятельность киберпреступников по всему миру приносит ежегодные убытки в размере более 1,5 трлн долларов. Технологии и методы преступников развиваются быстрыми темпами, поэтому финансовым учреждениям и правоохранительным органам необходимо сотрудничать.