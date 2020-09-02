Раскрыта схема преступников по использованию «денежных мулов», подставных компаний и криптовалют для обналичивания средств, полученных в результате кибератаки, говорится в отчете «По следам денег» системы SWIFT и BAE Systems Applied Intelligence. Цель отчета — осветить способы «обналичивания» украденных средств, используемые киберпреступниками, чтобы SWIFT могла лучше защитить себя.
Так, киберпреступники часто размещают объявления о приеме на работу и вербуют ничего не подозревающих соискателей в качестве «денежных мулов». А также используют инсайдеров в финансовых учреждениях, чтобы избежать проверок при открытии новых счетов. Также мошенники конвертируют украденные средства в имущественные активы и ювелирные изделия, которые не привлекают внимание правоохранительных органов. Они используют подставные компании для сокрытия средств. Как правило, используются предприятия текстильной, швейной и рыбной промышленности. Также, отмечают эксперты, хотя количество выявленных случаев отмывания денег с помощью криптовалют пока невелико, произошла пара серьезных инцидентов, связанных с суммами в миллионы долларов. Методы, выбранные киберпреступниками, свидетельствует об их уровне профессионализма и опыта.
SWIFT поручила BAE расследовать процесс отмывания денег в рамках программы безопасности пользователей (CSP).
Минтруд поддерживает создание барьера для обналичивания денег через КТС.
По словам главы программы безопасности пользователей SWIFT Бретта Ланкастера, угроза, которую кибератаки представляют для финансового сектора, велика как никогда. В отчете подчеркивается, что рост количества кибератак увеличивает потребность в объединении усилий для борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, а также для обеспечения кибербезопасности в финансовых учреждениях. Как отметил глава службы кибербезопасности сектора финансовых услуг BAE Systems Applied Intelligence Саймон Вини, деятельность киберпреступников по всему миру приносит ежегодные убытки в размере более 1,5 трлн долларов. Технологии и методы преступников развиваются быстрыми темпами, поэтому финансовым учреждениям и правоохранительным органам необходимо сотрудничать.