В столичном метрополитене тестируют систему оплаты проезда по скану лица, следует из публикации Департамента транспорта Москвы в Telegram .

«Система видеонаблюдения с 1 сентября заработала на всех станциях метро, уже подписан регламент взаимодействия между правоохранительными органами и службой безопасности метро, — рассказали в Дептрансе. — В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров, в частности ввода системы FacePay».

Как поясняют столичные транспортные чиновники, с помощью системы FacePay можно будет по скану лица оплачивать проезд. «Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября — и сразу расскажем о промежуточных итогах», — пообещали в департаменте.

Там рассказали, что видеонаблюдение также поможет отслеживать загруженность поездов. Информация будет поступать в городские мобильные приложения, и пассажиры смогут выбирать наиболее свободные вагоны, что особенно актуально после пандемии.



«Такая система активно тестируется и в передовых городах мира, — отмечается в публикации Дептранса. — Например, в Лондонском метро тестируют систему, которая анализирует изображение с камер видеонаблюдения в двух районах Liverpool Street и Mile End. Систему используют не только для распознавания лиц, но и чтобы определить загруженность участков и обнаружить посторонние подозрительные предметы. В апреле этого года в Сети начали писать про то, что и на шестой линии пекинского метрополитена начали тестировать интеллектуальную систему видеонаблюдения в вагонах. С помощью камер, установленных над дверными проемами вагонов, система определяет людей, нуждающихся в медицинской помощи (например, упавших в обморок). Подобную систему в дальнейшем планируется ввести и в Москве».

