Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин снова оказался на первом месте среди богатейших российских бизнесменов, пишет Forbes , ссылаясь на данные Forbes Real Time. Сейчас его состояние оценивается в 24 млрд долларов. У сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его семьи — 23,8 млрд долларов. На третьей строчке остается бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 22,6 млрд долларов.

В начале августа Керимову и его семье (их основной актив — золотодобытчик «Полюс» — принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову) удалось потеснить Потанина, возглавившего рейтинг 200 богатейших бизнесменов России в 2020 году, с первой строчки.

В последние дни бумаги «Норникеля» растут: сейчас торгуются на уровне 20,15 тыс. рублей за акцию (к 14:00 мск), на закрытии 28 августа они торговались по 19,36 тыс. рублей за бумагу. Причина роста — карантинные ограничения, которые затрудняют поставки цветных металлов из стран — лидеров по добыче.

Акции «Полюса» в последние дни, напротив, подешевели со 123,1 доллара за штуку в Лондоне 28 августа до 117,7 доллара в среду, 2 сентября. Котировками акций движут цены на золото и ожидания инвесторов по их дальнейшей динамике.