Чистая прибыль группы ВТБ за семь месяцев и в июле 2020 года составила 43 млрд рублей и 1,1 млрд рублей, сократившись на 55,8% и 94,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Такие неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО приводятся в релизе банка.

Чистые процентные доходы составили 297,4 млрд рублей за семь месяцев 2020 года и 45,4 млрд рублей в июле 2020-го, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 18,2% и 19,5% соответственно.

Чистые комиссионные доходы, несмотря на давление, вызванное снижением деловой активности, показали сильный органический рост по сравнению с соответствующими периодами прошлого года и составили 63,8 млрд рублей за семь месяцев (+21,5% год к году) и 10,9 млрд рублей в июле 2020 года (+43,4% год к году). «Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали в основном активный рост комиссии по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов», — говорится в релизе.

Расходы на создание резервов составили 162,6 млрд рублей за семь месяцев 2020 года и 48,7 млрд рублей в июле 2020-го, увеличившись на 218,2% и 754,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 5,0% по состоянию на 31 июля 2020 года (+30 б. п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами увеличилось по состоянию на 31 июля 2020 года до 136,5% (31 декабря 2019-го: 128,7%, 30 июня 2020-го: 131,7%).

Расходы на персонал и административные расходы составили 150,2 млрд рублей по итогам семи месяцев 2020 года и 21,1 млрд рублей в июле 2020-го, увеличившись на 3,7% и 9,9% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

По состоянию на 31 июля 2020 года кредиты и авансы клиентам (здесь и далее до вычета резервов) составили 12,5 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 4,3%). В июле 2020 года совокупный кредитный портфель увеличился на 4,7% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,9%).

В июле объем кредитов физическим лицам увеличился на 1,5% до 3,7 трлн рублей (29% совокупного кредитного портфеля) (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,4%); рост с начала года достиг 8,6% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 8,2%). Ипотека продолжала расти опережающими темпами, объем ипотечного кредитного портфеля вырос на 1,8% в июле и на 12,8% за семь месяцев 2020 года.

Объем кредитов юридическим лицам в июле увеличился на 6,0% (при этом с корректировкой на эффект валютной переоценки рост составил 3,6%), всего по итогам семи месяцев 2020 года корпоративный портфель показал рост в 9,3% и составил на 31 июля 2020 года 8,9 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,7%).

По состоянию на 31 июля 2020 года средства клиентов достигли 12,1 трлн рублей. В июле 2020 года совокупные средства клиентов выросли на 2,2%, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 0,4%. С начала года средства клиентов выросли на 10,3%, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 4,3%.

Средства клиентов — юридических лиц увеличились на 2,1% в июле, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 0,6%. С начала года средства клиентов — юридических лиц выросли на 13,3% и составили 6,7 трлн рублей на 31 июля 2020 года, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 7,8%.

Средства клиентов — физических лиц увеличились на 2,2% в июле, без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 0,2%. С начала года средства клиентов — физических лиц увеличились на 6,8%, составив 5,4 трлн рублей на 31 июля 2020 года, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 0,2%.

«В июле мы продолжили уверенный рост бизнеса и ключевых банковских доходов — процентных и комиссионных. Однако последствия резкого снижения деловой активности, вызванного пандемией COVID-19, в июле, как и во втором квартале оказали существенное влияние на рост отчислений в резервы и, таким образом, давление на общий уровень прибыльности группы», — комментирует президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.



По его словам, ключевым приоритетом ВТБ до конца года является создание резервов исходя из консервативной оценки экономической ситуации одновременно с активным наращиванием клиентской базы, сдерживанием роста расходов и энергичным продолжением технологической трансформации. «Это создаст уверенную основу для улучшения финансовых показателей и выполнения стратегических целей», — заключил Костин.

