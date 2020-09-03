🍂🔥 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. По ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами. Структурные сдвиги в экономике России из-за пандемии, скорее всего, повлияли и на ее потенциал роста, считает Набиуллина. ЦБ при этом ожидает прибыли банков в 2020 году на уровне около 1 трлн рублей.

🍂🔥 Международная платежная система Visa запустила оплату покупок в заведении с помощью голоса через «Алису» (голосовой помощник от «Яндекса»). Новая технология начала работать в 32 кафе и ресторанах Москвы. Проект реализуется совместно с сервисом для заказа еды и напитков Bartello. Чтобы сделать и оплатить заказ голосом, держатели карты Visa любого российского банка должны попросить голосового помощника «Алису» на смартфоне или планшете вызвать навык Bartello. Затем «Алиса» спросит, в каком заведении находится клиент, что он хочет заказать, и примет у него заказ, который будет передан на кухню ресторана.

🍂🔥 Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям могут запретить совершать любые операции с виртуальными деньгами за исключением трех ситуаций: наследования, получения активов в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства, следует из поправок к федеральному закону «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), предложенные Минфином. Он направил предложения в письмах ведомствам. За незаконный оборот цифровых денег, а также сделки с ними и использование в качестве оплаты товаров и услуг в России предлагается ввести административную и уголовную ответственность. Для граждан это до 100 тыс. рублей штрафа и семи лет лишения свободы, для юрлиц — до 1 млн рублей штрафа.

🍂🔥 Более трети россиян хотели бы работать четыре дня в неделю и иметь три выходных. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру». Большинство респондентов (60%) отметили, что им достаточно одного-двух выходных дней в неделю, а 4% участников исследования считают, что рабочую неделю надо сократить до двух-трех дней и менее.

