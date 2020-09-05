Пользователям мобильного банка «Русского Стандарта» теперь доступны вложения в ценные бумаги через готовые инвестиционные решения. В обновленной версии RSB Mobile открыт новый раздел «Инвестиции», говорится в релизе финучреждения.

«Благодаря новому сервису клиенты могут открыть брокерский счет, чтобы использовать его для вложений в ценные бумаги через структурные продукты или готовые инвестиционные решения. Продукт имеет 100-процентную защиту вложенных средств. Кроме того, в разделе «Инвестиции» клиентам предоставляется возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет. Входной порог для начинающих инвесторов не ограничен минимальной суммой. Пополнить брокерский счет можно с выбранной дебетовой банковской карты пользователя бесплатным переводом в мобильном банке RSB Mobile. Клиент может также вывести свои средства с брокерского счета на свои дебетовые карты банка «Русский Стандарт», комиссия за такие операции не взимается», — отмечается в релизе.

Клиенты, у которых нет дебетовой карты «Русского Стандарта», могут бесплатно выпустить себе карту «Банк в кармане Digital» в мобильном приложении RSB Mobile. Карта выпускается онлайн и не имеет физического носителя. Банк не взимает комиссию за обслуживание данной карты.

Партнером сервиса выступил «БКС Капитал».