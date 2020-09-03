В мобильном приложении Фора-Банка стали доступны денежные переводы Contact, говорится в совместном релизе компаний.

«Платежная система Contact и Фора-Банк объявляют о запуске совместного сервиса денежных переводов в страны СНГ и по России в мобильном приложении Фора-Банка. Теперь не нужно приходить в офис банка для того, чтобы отправить перевод в страны ближнего зарубежья. Для тех, у кого уже есть карта и установлено приложение Фора-Банка, переводы в другие страны теперь всегда под рукой. Список стран, куда можно отправить перевод, — Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, а также можно отправлять переводы по России», — сказано в сообщении.

Для перевода достаточно знать Ф. И. О. получателя. Ему будет выдан перевод наличными в любом пункте системы Contact в выбранной стране выдачи перевода. Комиссия и сумма перевода будут зависеть от выбранной страны получения перевода.