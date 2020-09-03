Пандемия обозначила новые вызовы для банковской сферы в части создания новых финансовых технологий для оценки существующих рисков, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на площадке Третьего Столыпинского форума «Иммунная система мировой экономики».

Он напомнил, что в начале апреля не все банки были в полной мере готовы к работе по программе выдачи «нулевых» кредитов на зарплату. «Ни один банк 8 апреля не был готов выдавать «нулевые» кредиты. Но банки, правительство, ЦБ учились и выходили на новый режим работы, и уже в течение нескольких месяцев справились [с поставленной задачей по выдаче кредитов] эффективно. Что будет дальше — серьезная история. Так, нужны новые технологии [в период пандемии] — финансовый финтех», — сказал Титов.

По его данным, среди льготных кредитов на выдачу заработной платы в итоге было реализовано 33,8% заявок бизнеса, а реструктуризировано около 72% заявок предпринимателей. «Полностью государственные [банки] начали выдавать почти все кредиты, а меньше всех выдали коммерческие банки, там процент обслуживания был очень небольшим», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.