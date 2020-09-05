Старшее поколение чаще страхует денежные средства на банковских картах от мошенничества и кибератак, чем молодежь. Таковы данные исследования СК «РСХБ-Страхование».



По данным экспертов, 60% продуктов по страхованию финансовых рисков оформляется людьми старше 55 лет. Эта категория пользователей банковских карт не является самой уязвимой перед кибермошенниками, однако страхование служит для них дополнительной гарантией защиты денежных средств, отмечают аналитики.

В то же время молодежь, которая подвергается хакерским атакам чаще, относится к страхованию финансовых рисков более легкомысленно и полагается на собственную интуицию: среди пользователей страховки возрастная группа до 24 лет составляет 2%, от 25 до 34 лет — 10%.

«Наша статистика показала закономерность: чем старше человек, тем больше он заинтересован в защите своих накоплений. Среди клиентов программы возрастная группа до 24 лет составляет 2%, от 25 до 34 лет — 10%, от 35 до 44 лет — 13%, от 45 до 54 лет — 15%. В то время как группы клиентов от 55 до 64 лет и свыше 65 лет составляют основную часть пользователей продукта. На них приходится по 30% продаж», — прокомментировал генеральный директор СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Наиболее популярная страховая сумма — 75 тыс. рублей. Ее выбирают 56% клиентов. Страховую сумму 150 тыс. рублей выбрали 24% клиентов, 100 тыс. рублей — 20%.