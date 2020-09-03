Петр Казакевич назначен директором департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России. Об этом накануне сообщили в ведомстве.

Департамент, возглавляемый Петром Казакевичем, осуществляет функции министерства по выработке государственной политики в сфере государственных заимствований, внутреннего и внешнего долга РФ, поясняют в Минфине. Департамент курирует вопросы предоставления, учета и исполнения государственных гарантий России, предоставление госкредитов, включая вопросы урегулирования задолженности иностранных государств-заемщиков перед РФ. Кроме того, в ведении департамента находятся вопросы урегулирования и обеспечения возврата задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а также управления средствами Фонда национального благосостояния.

Напомним, что в августе Константин Вышковский после 15 лет в Минфине, в том числе более десяти лет — во главе долгового департамента, вернулся в «ВЭБ.РФ», где работал до 2005 года и где теперь будет в должности старшего банкира курировать деятельность на рынках заемного капитала.

Петр Казакевич пришел в Минфин также в 2005 году, возглавив созданный с нуля отдел управления средствами Стабилизационного фонда России. С 2007 года курировал работу указанного отдела в должности заместителя директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов, отвечая за формирование и реализацию государственной политики в сфере управления средствами Резервного фонда и ФНБ. С 2011 года также отвечал за организацию работы отдела займов на финансовых рынках, осуществляющего полномочия по эмиссии государственных ценных бумаг РФ в рублях и в иностранной валюте и взаимодействия с рейтинговыми агентствами, указано в справке Минфина.



Трудовую деятельность Казакевич начинал в 1990 году в ВЭБе с начальных позиций в департаменте кредитов и гарантий и в департаменте по обслуживанию внешнего долга и управлению активами бывшего СССР. С 1995 по 2005 год прошел путь от ведущего эксперта до заместителя начальника отдела операций с корпоративными ценными бумагами департамента валютно-финансовых операций ВЭБа.