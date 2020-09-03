Райффайзенбанк возобновил прием заявок на ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5% в рамках дополнительного лимита госсубсидии. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

Программа распространяется на покупку жилья в новостройке, напоминают в «Райффайзене». Льготная процентная ставка сохраняется в течение всего срока действия договора. Предложение доступно до 1 ноября 2020 года.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей — в других регионах страны.

«Найти подходящий вариант жилья, оставить заявку на ипотеку под 6,5% и получить одобрение можно на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня», — отмечает руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.



Ранее «Райффайзен» стал первым из российских банков, исчерпавших выделенный лимит по льготной ипотеке. Это произошло «благодаря активному спросу со стороны клиентов и динамичному росту объемов выдачи в мае и июне», поясняют в финучреждении.

