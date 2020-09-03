Чистая прибыль Экспобанка за первое полугодие 2020 года по МСФО превысила 2,2 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала 22%, говорится в релизе кредитной организации.

«Во втором квартале завершилась техническая интеграция Экспобанка и Курскпромбанка — по итогам второго квартала 2020 года чистая прибыль составила более 1,5 млрд рублей, что вдвое превышает результат предыдущего квартала (0,7 млрд рублей)», — отмечается в сообщении.

Чистый процентный доход составил 3,5 млрд рублей за первое полугодие 2020 года, увеличившись на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,7 млрд рублей).

Операционный доход за первое полугодие 2020 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4,5 млрд рублей (4,9 млрд). Общие и административные расходы за первое полугодие — 1,7 млрд рублей.

Активы банка составили 95 млрд рублей на конец первого полугодия 2020 года (98 млрд рублей на конец 2019-го). Кредиты клиентам сократились на 3% по сравнению с концом 2019 года и составили 59 млрд рублей на 1 июля 2020-го. Небольшое сокращение кредитного портфеля произошло в рамках консервативной стратегии к кредитованию для оценки кредитных рисков.

Средства на счетах клиентов составили 68 млрд рублей на конец первого полугодия 2020 года и 93% общих обязательств банка, более 69% составляют средства физических лиц.

Собственный капитал вырос на 13% по сравнению с концом 2019 года и составил 21,9 млрд рублей. Норматив достаточности капитала банка (Н1.0) на 1 июля 2020 года составил 18,1%.

«Экспобанк показал сильный операционный результат и за полугодие, и за второй квартал 2020 года. Капитал банка увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом и составил 21,9 миллиарда рублей. Мы продолжаем сохранять взвешенный подход в оценке риск-факторов и резервирования. Во втором квартале, несмотря на удаленную модель работы, эффективность работы сотрудников сохранилась в полном объеме. Конечно же, в текущей ситуации основным приоритетом остаются здоровье и благополучие наших сотрудников и клиентов», — прокомментировал заместитель председателя правления Андрей Шалимов.