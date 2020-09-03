Банк России вынес новые постановления о привлечении организаций к административной ответственности. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

В отношении банка «Открытие» и Совкомбанка 3 сентября 2020 года вынесены постановления, еще не вступившие в законную силу, по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»). Указанная статья распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Как следует из материалов ЦБ, постановления предусматривают административный штраф. Постановление по Совкомбанку вынесено в отношении юрлица, а в номере постановления по «Открытию» нет традиционного для регулятора обозначения, указывающего, применено ли оно к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, 2 сентября было вынесено постановление в отношении «Росгосстраха», которое также еще не вступило в силу. Компания как юридическое лицо привлекается к административной ответственности по части 3 статьи 13.25 КоАП, которая формулируется как «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством».



Страховой компании в соответствии с постановлением также назначен штраф, который для юрлиц по указанной части статьи 13.25 КоАП может составлять от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее ЦБ уже привлекал эти организации к административной ответственности.

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

