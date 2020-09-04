«Европлан» и Черноморский банк торговли и развития подписали соглашение об открытии кредита на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в автолизинговой компании.

Компания намерена направить средства на приобретение транспорта для предприятий малого и среднего бизнеса. «Сделка будет способствовать обновлению транспортного парка и увеличению конкурентоспособности автомобильной промышленности, а также окажет содействие укреплению сектора МСП в России в сложный период», — отмечается в релизе.



«Европлан» сотрудничает с ЧБТР с 2003 года. Сделка стала для сторон пятой. Общий объем финансирования, предоставленного международным финансовым институтом «Европлану», на данный момент составляет около 90 млн евро.