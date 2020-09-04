



🔹 При благоприятном сценарии в ближайшие три-четыре месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 рублей за доллар и 84 рублей за евро, считают аналитики. Но, по общему признанию, такой вариант маловероятен: сейчас слишком много факторов неопределенности как в России, так и за ее пределами. Традиционно на стоимость российской валюты влияют экономические факторы, в первую очередь цена на нефть.

🔹 Покупательная способность денежных доходов населения во II квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания до минимума за последние десять лет — к такому выводу пришли в НИУ «Высшая школа экономики». Рост заработной платы работников организаций во II квартале 2020 года в номинальном и реальном выражении (при незначительном снижении всей суммарной реальной оплаты труда) вызывает вопросы к статистике заработной платы, считают эксперты.

🔹 Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах, пишут СМИ, ссылаясь на источники, близкие к Кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. По словам экспертов, инициатива правительства запретить снижение прожиточного минимума — позитивная, так как она застрахует граждан от сокращения социальных выплат.



🔹 Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Претензии к документу, уже принятому в первом чтении, направили в Госдуму Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка. По мнению бизнеса, поправки к закону «О государственной регистрации недвижимости» ударят по добросовестному бизнесу, который создает для своих клиентов сервисы и продукты с использованием общедоступных данных госреестра. Это приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, считают эксперты.

