🔸 В сентябре страховщики переходят на более индивидуальный расчет стоимости ОСАГО для каждого водителя. Отличаться цена может не только у разных компаний, но и у одной, в зависимости от канала продаж. Разбираемся, как пользоваться сервисом и что он дает, в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 Когда власти хотят повысить акциз на топливо, любимое прикрытие — отмена транспортного налога. Мы это проходили в 2013 году, и вот опять. О том, кому на самом деле выгодно сохранять транспортный налог, можно узнать здесь.



🔸 В числе преимуществ карты «Кредитная Польза» Хоум Кредит Банк называет бесплатный выпуск и обслуживание, льготный период до двух месяцев и возможность подключиться к действующим в банке программам лояльности. О плюсах и минусах карты узнаем в «Разборе Банки.ру».

🔸 Недавно на Банки.ру появилась возможность сравнить ставки по депозитам и облигациям в одних и тех же банках. Разбираемся, как пользоваться сервисом и что он дает, в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Мошенничество постепенно переходит из обязательного ОСАГО в добровольные виды. Но что страховщику — мошенничество, то страхователю — защита его интересов. О том, как страхователи пытаются переиграть страховщиков, читайте в публикации «Урвать миллион».

