Промсвязьбанк (ПСБ) реализовал сервис мгновенного возврата денежных средств за покупку, которая была оплачена через QR-код в Системе быстрых платежей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Торгово-сервисные предприятия, подключенные к интернет-эквайрингу банка, получили возможность использовать СБП не только для приема платежей за проданные товары и услуги, но и для возврата средств на счета покупателей в случае, если те отказались от товара», — говорится в релизе.

Розничным клиентам, использующим оплату через СБП в мобильном приложении банка, сервис позволяет ускорить и упростить процесс возврата средств при неудачной покупке. При этом возврат может быть частичным (если покупатель хочет отказаться от некоторых товаров из общего чека), а для зачисления денег покупатель может указать любой банк, где у него открыт счет.



Чтобы получить назад деньги при возврате товара, покупателю достаточно обратиться в интернет-магазин с заявлением, предъявив электронный чек и указав номер мобильного телефона, с которого была совершена оплата по QR-коду, и банк, куда надо зачислить денежные средства. Система сама найдет информацию о трансакции клиента по номеру телефона и сформирует платежное поручение на возврат. Весь процесс от обращения до зачисления средств на счет клиента занимает несколько секунд, избавляя ретейлеров от необходимости сверять документы и чеки и формировать платежные поручения.