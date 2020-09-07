Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) снизил в рамках акции ставку на «Ипотеку с господдержкой». Теперь до 1 ноября взять кредит на покупку собственного жилья в строящемся или сданном в эксплуатацию новом многоквартирном доме можно по ставке от 5,9% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Минимальная ставка доступна клиентам благодаря процентной скидке, которую получают держатели пакета страховых услуг «Мультиполис» (комбинированное страхование, включающее в себя основные виды страхования).

Чтобы взять ипотеку на сумму до 2 млн рублей по минимальной ставке, клиент должен быть застрахован на три года по программе «Комфорт». Если же сумма кредита более 2 млн рублей, то на тот же срок, но по программе «Премиум-2». Также на ставку влияет наличие комплексного страхования.

Кроме того, УБРиР снизил размер первоначального взноса при покупке жилья до 15% от стоимости объекта. Согласно условиям акции, максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей для всех городов присутствия банка, где осуществляется выдача ипотеки, за исключением Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы России имеют возможность получить в УБРиР до 12 млн рублей. Взять ипотеку клиент может на пять, десять, 15, 20 и 25 лет.

Подать заявку на ипотеку можно в офисе банка или на сайте.