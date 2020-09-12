Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Александровский» ввел новый вклад «Черника». Депозит открывается в рублях в сумме от 30 тыс. рублей сроком на 91, 181 и 367 дней. При размещении средств через интернет-банк или мобильный банк доходность составит 5,3—5,5%, а при открытии вклада в отделении — 5,1—5,3% годовых.

МТС Банк ввел вклад «Бери выше». Депозит открывается в рублях на 181 и 367 дней. Доходность составляет 4,3% и 4,7% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.