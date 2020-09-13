Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ и международная платежная система Visa запустили новую программу лояльности, позволяющую клиентам самостоятельно выбирать кешбэк или бонусы, менять бренды для получения вознаграждения раз в месяц, а также увеличивать начисления в рамках наиболее актуальной бонусной программы. Банк ДОМ.РФ также начал выпуск цифровых карт.

Банк «Санкт-Петербург» представляет новую карту «ЯСЧИТАЮ» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в регионах присутствия. Ранее карта была доступна для жителей Москвы и Новосибирска в рамках зарплатных проектов. Карта «ЯСЧИТАЮ» платежной системы Mastercard выпускается и обслуживается бесплатно. Держателям карты доступны снятие наличных без комиссий в банкоматах любых банков и месяц бесплатного СМС-информирования.

Держатели карт «Мир», Visa и Mastercard РГС Банка могут внести наличные без комиссии в банкоматах ВТБ, имеющих функцию приема наличных денежных средств (cash-in). Максимальная сумма операции внесения наличных через банкомат составляет 100 тыс. рублей в день и 300 тыс. рублей в месяц.

Клиенты банка «Восточный», которые с 7 сентября оформят кредитную карту «Кэшбэк», смогут не платить за снятие наличных в первый месяц ее использования. Возможность реализована в рамках акции по возврату комиссии за снятие наличных.

Банк ДОМ.РФ расширил возможности бесплатного обслуживания дебетовых карт. Теперь карта с кешбэком до 10% доступна без комиссии за обслуживание для клиентов, получающих на нее заработную плату в рамках индивидуального зарплатного проекта. Оформить получение зарплаты на карту банка может любое физическое лицо.