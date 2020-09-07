Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Райффайзенбанку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «ВВВ-/А-3», прогноз — «стабильный».

Как поясняется в релизе агентства, рейтинги Райффайзенбанка отражают мнение аналитиков о его большей устойчивости в российской волатильной рыночной среде в течение экономического цикла по сравнению с сопоставимыми российскими банками. «Кроме того, Райффайзенбанк характеризуется хорошо сбалансированной и диверсифицированной бизнес-моделью, взвешенной стратегией роста бизнеса и более высоким уровнем управления рисками в сравнении с российскими банками», — отмечают эксперты.

Они объясняют указанные позитивные факторы тем, что Райффайзенбанк является дочерней организацией группы Raiffeisen Bank International AG, которая занимает сильные позиции и имеет обширный опыт, осуществляя деятельность на развитых и развивающихся рынках региона EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки).

«Сильные показатели операционной деятельности на протяжении последних лет позволили Райффайзенбанку аккумулировать существенные запасы капитала, за счет которых банк сможет абсорбировать прогнозируемое увеличение потерь по кредитам, связанное с ухудшением макроэкономических условий; последнее, по ожиданиям, будет оказывать влияние на российский банковский сектор в 2020—2021 годах. Мы полагаем, что, хотя Райффайзенбанк не защищен от системных рисков российского банковского сектора, он характеризуется одним из самых сильных финансовых профилей в банковской системе России, что мы отразили в оценке SACP (собственного кредитного профиля. — Прим. Банки.ру) — «bbb-», которая на три ступени выше среднего показателя российских банков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейтинги Райффайзенбанка ограничены суверенным кредитным рейтингом Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте — «ВВВ-».



В числе прочего в S&P отмечают, что Райффайзенбанк инвестирует в цифровые технологии, чтобы поддержать будущий рост бизнеса (например, в 2019 году банк почти удвоил инвестиции в развитие цифровых услуг и технологий), и это рассматривается этокак важный фактор, который будет поддерживать лидирующие рыночные позиции Райффайзенбанка в ближайшие несколько лет.