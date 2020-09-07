Чат-бот Хоум Кредит Банка освоил новую функцию: теперь он умеет консультировать клиентов по партнерам карты рассрочки «Свобода». Об этом сообщили в банке, уточнив, что «бот может рассказать, является ли магазин партнером банка по рассрочкам, а еще поможет найти магазины-партнеры по категориям в конкретном городе».

Сейчас у карты рассрочки «Свобода» более 60 тыс. партнеров в разных городах России. Они предлагают товары в популярных категориях, среди которых — продукты, бытовая техника, одежда и обувь, мебель, ювелирные украшения, кафе и рестораны. Все покупки можно оплачивать «Свободой» в рассрочку без процентов и переплат на срок до 12 месяцев, напоминают в банке.

До запуска нового функционала чат-бота клиенты могли получить информацию о партнерах карты «Свобода» на сайте банка, а также в мобильном приложении «Хоум Кредит».



Хоум Кредит Банк запустил чат-бота в декабре 2018 года. Он отвечает на вопросы клиентов в чате на сайте банка или в мобильном приложении. В частности, бот может рассказать о продуктах и услугах банка, способах оплаты по кредитам.