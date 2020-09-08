Совкомбанк готовит размещение социальных еврооблигаций, номинированных в рублях, рассказал РИА Новости первый зампред правления банка Сергей Хотимский.



«Это облигации со специальной целью — предоставление беспроцентных рассрочек по карте «Халва» с увеличением сроков рассрочки для клиентов без повышения комиссий для партнеров проекта. Это первые на долговом рынке социальные еврооблигации (social bonds) российского эмитента», — сказал Хотимский.

По его словам, крупнейшее иностранное агентство Sustainalytics выдало независимое заключение о том, что облигации банка удовлетворяют как западным, так и российским критериям социальности. В течение срока жизни облигаций это агентство будет проводить аудит использования привлеченных средств.