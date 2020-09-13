✅ Рубль продемонстрировал в августе более существенное ослабление, чем в июле, и вновь оно было более значительным по отношению к евро, чем по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные Банка России. По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослабил позиции к доллару на 14,7% по номинальному курсу и, по оценке, на 13% по реальному.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады августа составила около 4,43% годовых против 4,45% за вторую декаду месяца, следует из материалов Центробанка. Таким образом, хоть снижение и было символическим, за счет него ставка в очередной раз обновила антирекорд: согласно данным регулятора, ее текущий уровень — минимальный за всю историю наблюдений (с середины 2009-го).

✅ Факторы, которые давят на рубль, временные, и уже к концу года курс доллара может вернуться в диапазон 72—73 рублей. Таков консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Банки.ру. Резкое ослабление рубля, которое наблюдалось в сентябре, объясняется множеством причин. Во-первых, доходность ОФЗ в конце мая опустилась до исторического минимума и уже не компенсировала все риски. Дополнительным негативом для рубля в последние дни стало общее ухудшение ситуации на мировых рынках и снижение цен на нефть Brent более чем на 10%.

✅ Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу, на смену ей приходит «век беспорядка», говорится в исследовании Deutsche Bank. В докладе отмечается, что беспорядок будет определять новую эпоху в течение десятилетия или больше. Но «не всякий беспорядок является плохим». Если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то «век беспорядка» несет угрозу текущим глобальным оценкам, предупреждает банк.

✅ Участники рынка готовы разработать еще один тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС), Центробанк концептуально поддержал это предложение, сообщил председатель НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, предположительно, период, на который будут вкладываться средства, составит десять лет. Для мотивации граждан на такие долгосрочные инвестиции участники рынка считают нужным совместить в этом инструменте налоговые льготы ИИС первого и второго типов.

✅ Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Организация предложила Минпромторгу сделать такие двойные ценники обязательными. Этот пункт предлагается добавить в проект новых правил розничной торговли.