Рейтинговое агентство Fitch в новой версии глобального макроэкономического прогноза улучшило оценки для России.

Так, в настоящий момент агентство прогнозирует сокращение экономики РФ по итогам 2020 года на 4,9% против прежних ожиданий по динамике ВВП на уровне минус 5,8%.

«Потребительский спрос восстанавливается, бюджетная поддержка была существенно увеличена, нефтяные цены восстановились», — пишут аналитики. Из материалов агентства следует, что торговое сальдо внесет положительный вклад в динамику 2020 года: сокращение импорта перевесит падение экспорта, связанное со сделкой ОПЕК+ и уменьшением выработки нефти.

Российский ВВП во II квартале сократился на 8,5% в годовом выражении, однако данные мониторинга указывают на восстановление активности в начале III квартала. В числе прочего Fitch указывает, что объем государственной программы антикризисной бюджетной поддержки оценивается в 3,5% ВВП и ее реализация, вероятно, предотвратит резкое ухудшение ситуации на рынке труда и поможет сохранить доходы домохозяйств.

Рост в 2021—2022 годах будет выше среднего, но ВВП не вернется к своему «докоронакризисному» уровню (уровню IV квартала 2019-го) раньше начала 2022 года: Fitch ожидает ужесточения бюджетной и монетарной политики (впрочем, очень постепенного). Аналитики прогнозируют рост ВВП России на 3,6% в 2021 году и на 2,7% — в 2022-м.

Эксперты ожидают отрицательного вклада внешней торговли РФ в 2021—2022 годах: объем экспорта нефти будет ограничен из-за сделки ОПЕК+, в то время как укрепившийся рубль и сильный внутренний спрос поддержат рост импорта.

На фоне резкого ослабления рубля в последнее время (частично, по словам аналитиков, связанного с геополитическими факторами и эффектом «цепной реакции» из-за Белоруссии) агентство ожидает ускорения инфляции в РФ до 3,9% к концу 2020 года (после 3% в 2019-м), однако этот эффект будет временным. В следующие два года ожидается инфляция на уровне 3,5% и 4% соответственно, свидетельствуют материалы Fitch. Пересмотр оценки Банка России по реальной нейтральной ставке в июле до 1—2% с 2—3% предполагает наличие дополнительных возможностей по снижению ключевой ставки для сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики, следует из обзора.

Агентство прогнозирует ключевую ставку Банка России на конец этого года на уровне 4% (в настоящий момент она равна 4,25%), к концу 2021-го — на уровне 4,5%, годом позже — на уровне 5%.



Курс доллара ожидается в конце 2020 года на уровне 72 рублей (после 61,91 на конец 2019-го), в конце 2021 и 2022 годов — 70 и 69 рублей соответственно.