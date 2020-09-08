Рейтинговое агентство Fitch Ratings в последней версии глобального макроэкономического прогноза немного улучшило оценки динамики мирового ВВП.

Согласно новому прогнозу, мировая экономика сократится в 2020 году на 4,4%, а не на 4,6%, как предполагал июньский прогноз. «Восстановление экономической активности после беспрецедентно жесткой рецессии в марте и апреле, связанной с коронавирусом, было более быстрым, чем предполагалось», — поясняют аналитики, делая, впрочем, оговорку, что, как ожидается, темпы восстановления вскоре станут более умеренными.

Fitch изменило прогноз по спаду экономики России в 2020 году В настоящий момент агентство прогнозирует сокращение экономики РФ по итогам 2020 года на 4,9% вместо 5,8%.

«Китай уже вновь достиг «довирусного» уровня ВВП, а розничные продажи в США, Франции и Великобритании сейчас превышают февральский уровень, но мы сомневаемся, что это будет пресловутое V-образное восстановление. Европу ждут шоки в области безработицы, компании сокращают капитальные вложения, а социальное дистанцирование продолжает напрямую ограничивать траты частного сектора», — комментирует главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

Агентство в настоящий момент прогнозирует спад экономики США на уровне 4,6% в этом году вместо ожидавшихся в июне 5,6%. ВВП Китая, как предполагается, вырастет в 2020-м на 2,7%, а не на 1,2%.



В противовес этим положительным переоценкам, прогноз по сокращению экономики еврозоны по итогам этого года ухудшен до 9% (с 8%), Великобритании — до 11,5% (с 9%), развивающихся рынков без учета Китая — до 5,7% (с 4,7%). На прогноз для развивающихся рынков существенно повлияло ухудшение оценки динамики ВВП Индии на фискальный год, завершающийся в марте 2021-го, до 10,5% с 5%.