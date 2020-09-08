На рынке труда регионов РФ по итогам 2019 года отмечены положительные тенденции, хотя ситуация по-прежнему характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Об этом говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг».

Рассчитываемый аналитиками индекс рынка труда дает возможность комплексно оценить положение дел в данной сфере. При расчете индекса анализируются девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

Значение индекса по итогам 2019 года изменяется в диапазоне от 96,4 до 15. Чем выше значение индекса (максимум — 100, минимум — 1), тем более благоприятна ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ.

Регионы, лидировавшие в предыдущем году, в основном сохранили свои места и по итогам 2019-го. Первые два места по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. У данных субъектов РФ значение индекса превышает 90 баллов. Третье место занимает Московская область, где значение индекса составило 85,2 балла. В первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

«Регионы — лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь большая емкость рынка труда, низкий уровень безработицы, высокие зарплаты, относительно короткое среднее время поиска работы», — поясняют составители рейтинга.

В средней части списка субъекты РФ по значению индекса отличаются незначительно и располагаются достаточно плотно, разница в баллах между соседними в списке регионами практически везде менее одного балла.

У трех субъектов РФ значение индекса по итогам 2019 года составило менее 20 баллов: это Тува, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. По сравнению с итогом 2018 года число таких регионов увеличилось на один. Среди регионов, замыкающих список, также Чеченская Республика и Кабардино-Балкария. На рынке труда ключевыми проблемами этих регионов являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

По итогам 2019 года в большинстве регионов отмечается рост индекса рынка труда: это произошло в 75 субъектах РФ. По итогам 2018 года рост индекса отмечался в 84 регионах.

Наибольший прирост индекса по итогам 2019 года произошел в Туве (плюс 8,3 балла), Карелии (плюс 6,9 балла) и Калмыкии (плюс 6,3 балла). Так, в Туве сократилось среднее время поиска работы, снизилась безработица, сократилась доля занятых на вредных производствах. Увеличению индекса в Карелии способствовало снижение коэффициента напряженности на рынке труда, сокращение среднего времени поиска работы, снижение безработицы. В Калмыкии уменьшился коэффициент напряженности на рынке труда, снизилась безработица, сократилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев, в общей численности рабочей силы.

По итогам 2019 года значение индекса рынка труда снизилось в десяти регионах. Наиболее существенное снижение отмечается в Северной Осетии (минус 9,1 балла), Якутии (минус 4 балла) и Магаданской области (минус 2,7 балла). На снижение индекса в Северной Осетии ключевое влияние оказал рост безработицы и увеличение среднего времени поиска работы; в Якутии и Магаданской области увеличилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев, в общей численности рабочей силы, увеличилась доля занятых на вредных производствах.

«Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по рынку труда, но влияние ее было неоднозначным. С одной стороны, работодатели вынуждены были в условиях карантинных ограничений прибегать к различным методам оптимизации своих бизнес-процессов, в том числе за счет сокращения штатов трудовых коллективов, введения режима неполной рабочей недели, неоплачиваемых отпусков и пр. С другой стороны, из-за ограничения миграционных потоков образовалось большое количество вакансий в отраслях, активно привлекающих сезонных рабочих на временной основе. Особенно это стало ощутимо в аграрном секторе, где во втором полугодии возросла потребность в рабочей силе, привлекаемой на краткосрочный период летних месяцев. Но эти вакансии, по-видимому, недостаточно привлекательны, чтобы способствовать росту занятости россиян», — комментируют в агентстве «РИА Рейтинг» текущее положение вещей.



Эксперты указывают на ухудшение ситуации на рынке труда в последние месяцы в соответствии с данными Росстата. «Несмотря на принимаемые правительством меры по смягчению ситуации, процесс восстановления рынка труда может занять довольно продолжительный период. Поэтому очевидно, что показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда по итогам 2020 года, ухудшатся. Это отразится и на региональном уровне. Соответственно, по итогам 2020 года наверняка следует ожидать снижения значений индекса в большом числе регионов», — заключают аналитики.