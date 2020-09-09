Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира, лишившись за сутки 16,3 млрд долларов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным рейтинга, состояние Маска на данный момент составляет 82,2 млрд долларов, что соответствует шестой строчке. Агентство отмечает, что подобное снижение стало крупнейшим однодневным спадом в истории BBI.

Такое резкое сокращение состояния миллиардера вызвано падением акций Tesla. Во вторник акции производителя электрокаров потеряли одну пятую своей стоимости, упав на 21,06% до 330,21 доллара.

Еще 1 сентября акции стоили на треть дороже — более 498 долларов за акцию. На снижение акций производителя могло повлиять формирование «пузыря» с неоправданно резким ростом, а также то, что Tesla не удалось попасть на прошлой неделе в индекс широкого рынка S&P 500.

На первом месте рейтинга остается глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 186 млрд долларов, на втором — основатель Microsoft Билл Гейтс, чей капитал оценивается в 121 млрд. Третью строчку занимает основатель Facebook Марк Цукерберг (103 млрд долларов). Четвертое место теперь у президента группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно (85,5 млрд долларов), а пятое — у инвестора Уоррена Баффета, чье состояние оценивается в 82,4 млрд.