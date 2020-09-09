Максимальный приток инвестиций после событий в марте — апреле 2020 года произошел в акции не через прямые сделки, а через различные биржевые инвестиционные фонды — ETF, пишет «Российская газета» , ссылаясь на эксперта отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Александра Игнатова. Отличительной чертой большинства ETF является их невысокая стоимость. Например, купив в начале года на 100 тыс. рублей 55 бумаг этого фонда, инвесторы могли получить сегодня до 72% прибыли (с учетом курсовой разницы пары доллар/рубль).

Благодаря росту цен на золото особым спросом стал пользоваться ETF, инвестирующий в золотодобывающие компании (тикер на бирже GDX), отметил эксперт. Его цена выросла на 150% с минимума в марте, а с начала 2020 года прирост составляет более 43%. Цена золота в этом году достигала более чем 2 тыс. долларов США за тройскую унцию, что стало абсолютным максимумом за всю историю торгов. Также, купив на 100 тыс. рублей серебра в начале года, можно было получить до 80% прибыли, пояснил Игнатов.

Исследование Bank of America показало, что молодые инвесторы в возрасте до 35 лет предпочли золоту криптовалюту. Intotheblock.com сообщает, что объем обмена биткоинов на криптокошельках вырос до уровня ралли 2017 года. Но, говоря про доходность, она может очень сильно варьироваться: от 20% до более чем 100%.

Как сообщил Игнатов, глобальные инвесторы почти полностью отказались от накопления средств в валюте США. С другой стороны, активность на рыке акций указывает, что глобально рынки верят в экономику США. «Что бы я точно не стал сейчас использовать, так это банковские вклады и попытки заработать на спекуляции отдельными акциями. Очень опасным инструментом в текущий момент является и нефть», — пояснил эксперт.