Банк «Открытие» продал 16 млн акций компании Polymetal, составляющих около 3,4% капитала золотодобытчика, по цене 1,9 тыс. рублей за бумагу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на материалы к размещению.



Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и UBS.

Во вторник торги акциями Polymetal на Московской бирже закрылись на отметке 1 948 рублей. Таким образом, сделка прошла с дисконтом к рынку около 2,5%.

Ранее, в июле, банк «Открытие» продал 15,2 млн акций Polymetal по цене 1 392 рубля за ценную бумагу, сократив свою долю в золотодобытчике до 3,89% с 6,89%.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. «Полиметалл» — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Порядка 28% акций принадлежат группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров.