Валовая выручка банка «Открытие» в результате продажи около 16 млн акций золотодобывающей компании Polymetal составит около 30,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как сообщалось, банк продал около 3,4% капитала золотодобытчика по цене 1,9 тыс. рублей за бумагу. В результате сделки доля кредитной организации в Polymetal уменьшается до 0,5%.

Сделка совершена с дисконтом 2,7% по отношению к цене акции Polymetal при закрытии основной торговой сессии Московской биржи 8 сентября.

Организаторами сделки выступили Citibank, JP Morgan и UBS.

В июле 2020 года банк «Открытие» продал около 14,2 млн акций Polymetal по цене 1 392 рубля за ценную бумагу. Тогда банк сократил свою долю в золотодобывающей компании с 6,89% до 3,89%.