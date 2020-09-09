Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) по итогам восьми месяцев составил 34,8 млрд долларов, оказавшись в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, но немного меньше, чем в текущем году по итогам июля. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — августе 2020 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора составило 34,8 млрд долларов США против 20 млрд долларов США годом ранее. Решающим стало интенсивное снижение обязательств банков и прочих секторов перед нерезидентами», — отмечается в материале.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

ЦБ ранее сообщал о чистом оттоке капитала частного сектора из России в январе — июле этого года на уровне 34,9 млрд долларов. Исходя из этих данных, в августе был приток в 0,1 млрд.

По предварительной оценке Банка России, в январе — августе 2020 года профицит счета текущих операций платежного баланса РФ составил 23,3 млрд долларов, что меньше половины показателя аналогичного периода прошлого года (49 млрд). «Такая динамика сформировалась вследствие сжатия положительного сальдо внешней торговли товарами за счет заметного падения объема экспорта на фоне неблагоприятной международной конъюнктуры при значительно менее существенном снижении объема товарного импорта. Отрицательный вклад баланса услуг и инвестиционных доходов в результирующий показатель сальдо счета текущих операций уменьшился до минимума», — комментируют в Центробанке.



«Международные резервы сократились на 8,6 млрд долларов США за счет операций по погашению суверенного внешнего долга и нетто-продажи иностранной валюты Банком России на внутреннем валютном рынке», — говорится также в материале.