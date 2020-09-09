Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,42 рубля, что на 87 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на указанный момент времени равнялся 89,07 рубля (минус 75 копеек).

С начала торгов было проведено около 44 тыс. сделок с долларом на сумму 2,6 млрд долларов и 7,1 тыс. сделок с евро чуть менее чем на 302 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 75,33—76,49 рубля за доллар и 88,96—89,96 рубля за евро.



«Поддержку рублю оказали как восстановление цен на нефть, так и укрепление валют развивающихся стран. Но, несмотря на сегодняшнее снижение, пара доллар/рубль продолжает торговаться выше уровня 75 рублей, выступающего ближайшей поддержкой. При этом если рынку энергоносителей не удастся удержать позиции выше 40 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, продажи в российской валюте могут вновь активизироваться, что позволит доллару предпринять попытку обновления локальных максимумов», — полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.